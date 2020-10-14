Фото Моисеева появилось в Сети на фоне слухов об онкологии

Москва, 14 октября. Светский фотограф Роман Родин показал архивное фото молодого Бориса Моисеева на фоне слухов об онкологическом заболевании у артиста. Снимок опубликован в Instagram фотографа.

На опубликованном фото Моисеев запечатлен в ярком образе — блестящем бархатном пиджаке, розовой рубашке в полоску и галстуке цвета лайма.

Родин призвал подписчиков поддержать артиста, чье состояние вызывает беспокойство. Фотограф признался, что очень переживает за здоровье Моисеева. Подписчики поддержали Родина и пожелали Моисееву скорейшего выздоровления.

«Многие лета вам, здоровья, счастья, успехов», — написал пользователь.

«Выздоравливайте, пожалуйста, Борис Михайлович!» – добавил комментатор.

Ранее журналист Денис Сорокин сообщил, что у Моисеева, который с трудом справляется с последствиями инсульта, подозревают онкологию. По его словам, улучшить состояние артиста уже невозможно. Сейчас брошены все силы на то, чтобы поддерживать стабильное состояние знаменитости. Окружению певца не нравится, что тема здоровья Моисеева всплывает в прессе. Однако все, о чем говорят, очень близко к истине, указал Сорокин.