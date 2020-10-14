Москва, 14 октября. Украинские власти сегодня могут принести в Донбасс хаос, мародерство и ничего более. Об этом заявил старший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Грживач, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке страны, передает «ДНР24».

«Что мы имеем на сегодняшний момент? Конституция не выполняется, законы абсолютно нарушаются, не работают никакие системы управления, ни суды и тому подобное, то есть, полный беспредел в стране. Наступая на Донбасс, освобождая Донбасс, что мы туда принесем? Государство Украина в его нынешнем состоянии?» — заявил военный.

Он отметил, что на сегодняшний день в Донбассе положение вещей и уровень жизни может оказаться лучше, чем в Украине. Грживач подчеркнул, что украинскому государству в его нынешнем состоянии нельзя вмешиваться в жизнь ЛНР и ДНР. Бессмысленно «возвращать» территории, которым тебе нечего дать, считает военный.

«А что я принесу сегодня туда – беспредел, хаос, мародерство, нарушение законов, что я принесу туда? Могу ли я гарантировать жителю Донбасса защиту его семьи, в первую очередь? Потому что я сам отец троих детей», — сказал Грживач.

Ранее политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко заявил, что почти все призывы со стороны России к коллегам по «нормандскому формату» о принуждении Украины к выполнению Минских соглашений остаются неуслышанными. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент изменения в конституции об особом статусе Донбасса невозможны.

Напомним, что с весны 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитный военный конфликт. Киев развязал войну на территории Донбасса, жители которого заявили о своей независимости. Решение отделиться от Украины было принято на фоне антиконституционного государственного переворота, который произошел в Киеве.