Турция обеспокоила Конгресс США применением С-400 против Греции

Вашингтон, 14 октября. Конгрессмены США потребовали провести расследование инцидента в Эгейском море с участием Турции и Греции. Ключевым стал тот факт, что купленная Анкарой система ПВО С-400 едва не уничтожила греческий самолет, приобретенный у Штатов, пишет портал Military.com.

События разворачивались 10 августа. В Средиземном море греческая авиация участвовала в военных маневрах НАТО. В Эгейское море было направлено турецкое исследовательское судно Oruç Reis в сопровождении кораблей. Силы ВВС Греции следили за турками.

К конгрессменам попала информация о том, что турки «взяли на прицел» греческий истребитель F-16. Операторы ПВО четко сработали, оставалось только запустить ракету, и самолет был бы уничтожен.

Не исключено, что беспокойство американцев связано именно с тем, что Турция продолжает успешно применять С-400, покупку которого пытались саботировать американцы. И теперь получилось так, что купленный у американцев современный истребитель стал отличной мишенью для данной комплекса. Именно с помощью российской системы Анкара как бы «неспециально» продемонстрировала свою мощь.