Поклонники пристыдили Настю Каменских за фото в лосинах

Москва, 14 октября. Известная певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram мотивирующий пост, однако вместо похвалы нарвалась на критику со стороны хейтеров. Комментаторы указали звезде на чрезмерную любовь к откровенным фотографиям.

На Instagram исполнительницы подписаны пять с лишним миллионов человек, а публикации собирают сотни тысяч лайков. Однако это не значит, что подписчики боготворят Каменских, скорее, напротив. Выложенные в Интернет фотографии знаменитости собирают множество негативных отзывов.

Недавно певица продемонстрировала поклонникам свою фигуру в обтягивающем миниатюрном купальнике, однако для новой фотосессии она оделась более сдержанно. Женщина запечатлена в белой обтягивающей майке и черных лосинах, подчеркивающих стройность ног знаменитости.

Кроме того, Каменских решила поделиться с подписчиками мотивацией и зарядом позитива. Исполнительница напомнила фанатам, что в одном дне 1440 минут, и 60 из них вполне можно выделить на самосовершенствование.

«Займитесь спортом, прочитайте 50 страниц книги, выучите 10 новых иностранных слов, помедитируйте», — посоветовала зрителям певица.

Однако даже столь дельный совет вызвал волну негатива, несмотря на то, что многим публикация понравилась. Некоторые комментаторы нелестно прокомментировали бедра знаменитости, другие заметили, что вовсе не у всех есть возможность даже час в день тратить на какие-то сторонние вещи, кроме работы. Некоторые обратили внимание на тот факт, что фото можно было сделать еще скромнее.

«У вас какой-то комплекс неполноценности? Или что? Какова причина того, что вы постоянно выставляете откровенные фото?» — спросил Каменских один из подписчиков.

Стоит сказать, что пользователи Instagram пристыдили не только Каменских, но и недавно прославившуюся во время скандала любовницу стриптизера Тарзана. Дело в том, что девушка опубликовала фото своих ягодиц, что пришлось по вкусу далеко не всем.