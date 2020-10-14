Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о беременности невестки

Москва, 14 октября. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о возможной беременности его невестки Лианы, передает «Телепрограмма».

В разговоре с изданием Пригожин честно признался, что перестал пристально следить за жизнью младшего сына Валерии Арсения Шульгина.

«Я ничего не знаю. Я сейчас посмотрю. Я просто перестал, знаете, следить. У каждого родителя есть история, когда ты интересуешься, интересуешься жизнью детей. Потом это их раздражает. Ты говоришь: «Ну, ладно. Все хорошо» и отпускаешь их. Пришел тот самый момент, когда я все отпустил. И если Арсению будет интересно что-то мне рассказать, то я с удовольствием его послушаю. А до тех пор я даже ничего не видел и ничего не знаю», — рассказал Пригожин.

На вопрос о том, не выдумывают ли беременность журналисты, продюсер ответил, что «нет дыма без огня».

Ранее сын Валерии Арсений Шульгин опубликовал снимок жены с округлившимся животом. На фотографии молодой бизнесмен стоит рядом со своей супругой Лианой Волковой, у которой под курткой заметен округлившийся живот. Девушка старается прикрыть его рукой, чем вызывает еще больше внимания.

Слухи о том, что Волкова беременна появились после публикации снимков и видео со свадьбы Шульгина. Там девушка красовалась в платье с просторной и пышной юбкой, но не смогла скрыть изменившуюся фигуру.