Парламент ДНР обсудил проблему «угольных артелей» на востоке республики

Киев, 14 октября. Парламентарии ДНР на выездном заседании в городе Снежное обсудили ситуацию с «угольными артелями» на востоке республики. Об этом сообщают «Новости Донецкой Республики» со ссылкой на пресс-службу Народного Совета ДНР.

Заместитель председателя Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий Дмитрий Чурадзе отметил, что парламент ДНР пристально следит за деятельностью «угольных артелей», а вся полученная информация будет использована для совершенствования законопроекта «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля».

«В частности, [участники заседания] ознакомились с материалами о результатах обследования мест ведения работ по добыче угля и выявленных нарушениях представителей Торезского межрегионального отдела Государственного горнотехнического надзора в угольной промышленности и администрации города», — добавил Чурадзе.

Отмечается, что так называемые «угольные артели» зачастую подразумевают низкотехнологичную добычу угля открытым способом, либо на небольшой глубине, в результате чего наносится огромный ущерб экологии.

В связи с этим Чурадзе подчеркнул, что теперь предпринимателям рекомендовано предоставлять планы развития горных работ, которые должны сопровождаться заключением независимых специалистов об их влиянии на поверхность земли.