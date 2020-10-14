Брутер объяснил, почему Россия решила снять санкции с украинских предприятий

Решение Москвы о снятии санкций с нескольких украинских предприятий демонстрирует готовность России идти навстречу соседней стране. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он объяснил, почему Россия решила снять ограничения с украинских предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества. Он отметил, что ограничения со стороны Москвы носят ответный характер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что Москва может разрешить импорт товаров двух украинских промпредприятий.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что снятие санкций с Украины может быть связано с визитом депутата Верховной рады Виктора Медведчука в Россию. В комментарии Федеральному агентству новостей эксперт напомнил, что тот встречался с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. На этой встрече украинский политик попросил российского лидера подумать над снятием санкций. По его словам, на Украине закрылись тысячи предприятий, основной сферой деятельности которых было производство продукции, экспортируемой в Россию.

«Очевидно, что недавний визит Виктора Медведчука в Москву и его встреча с Владимиром Путиным, где обсуждались именно эти вопросы, дали некий импульс к тому, что РФ готова выйти на решения, которые будут способствовать снятию ограничений», — сказал Владимир Брутер в комментарии ФАН.

Однако, отметил эксперт, это решение будут рассматривать через призму грядущих местных выборов, которые пройдут на Украине 25 октября.

«Сейчас все имеет к этому отношение, и все решения, которые сейчас заявляются или принимаются, будут восприниматься через призму выборов», — сказал Брутер.

По мнению эксперта, сейчас Россия демонстрирует готовность идти навстречу Украине. При этом «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую возглавляет Медведчук, находится в оппозиции к действующей украинской власти. Это значит, что говорить о коренных изменениях в отношениях Москвы и Киева нельзя.

«На сегодняшний день могу сказать, что миссия Медведчука имеет определенные результаты, определенные последствия. Россия готова со своей стороны идти навстречу Украине, но «Оппозиционная платформа — За жизнь» не находится у власти и не может корректировать курс власти. Она находится в оппозиции к власти по большинству ключевых вопросов, и поэтому говорить сегодня, что односторонние решения России могут изменить всю систему отношений между Россией и Украиной, в принципе невозможно», — резюмировал Владимир Брутер.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны в Донбассе. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы участии во внутриукраинском конфликте. Москва не раз указывала, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает стране-соседу скорейшего преодоления внутреннего кризиса.