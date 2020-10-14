Несвоевременные платежи, просрочки и вовсе отказ от погашения кредита — все это признаки недобросовестного заемщика. Таких банковские организации не любят. Давать деньги в долг без точного понимания, что их вернут вовремя и с начисленными процентами, никто не будет.

Именно поэтому в финансовых организациях придирчиво оценивают платежеспособность клиентов, обращающихся за займом. Но это не говорит о том, что ипотека с плохой кредитной историей и просрочками невозможна. Скорее, у нее есть существенные нюансы, о которых стоит помнить, обращаясь в банк.

Контроль недобросовестных заемщиков

Информация о каждом человеке, который хоть однажды обращался в банк за кредитом, вносится в базу данных. Она называется Бюро кредитных историй. В ней фиксируют все: начиная от размера взятой в долг суммы, заканчивая соблюдением клиентом условий договора и регулярности выплат.

БКИ едина для банковских организаций страны. Это межбанковская система, доступ к которой есть у всех кредиторов на финансовом рынке. Поэтому ошибочно полагать, что если в одном банке вы когда-то не рассчитались по кредиту, то в другом этого не знают и деньги без проблем дадут. В первую очередь клиента проверят по БКИ и сформируют отношение к нему.

Прошлые просрочки платежей и слишком быстрые выплаты вредят репутации заемщика. Банковские организации не любят клиентов, которые закрывают кредиты слишком быстро, но еще больше тех, кто не гасит их совсем. История заемщиков отражается в БКИ примерно с 2004 года.

Дадут ли ипотеку с плохой кредитной историей

«Предсказать решение банка невозможно, — комментирует этот вопрос пресс-служба Сбербанка («Сбера»). — Каждая заявка рассматривается индивидуально. При рассмотрении банк проверяет не только кредитную историю. Учитывают также данные, предоставленные потенциальным заемщиком, на предмет их полноты и достоверности. Анализируют платежеспособность и другие факторы. Оценивают возможные риски, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки».

Не существует перечня банков, дающих ипотеку с плохой кредитной историей. Но есть алгоритм действий, который повысит шансы на получение кредита.

1. Посетите несколько финансовых организаций. В одних к клиентам с прошлыми просрочками относятся строго, в других — чуть лояльнее. По разговору с менеджером позиция банка станет понятна в первую же встречу.

2. Правильно стройте переговоры. Не скрывайте, что в прошлом при исполнении кредитных обязательств у вас были «огрехи». Это все равно станет известно, поэтому лучше рассказать об этом самому и аргументировать причины просрочек платежей. Если они уважительны, банк может пойти навстречу. А вот если потенциальный заемщик скрывает информацию, шанс получить отказ многократно увеличивается.

3. Подтвердите свою финансовую состоятельность. Предоставьте справку о доходах с места работы, трудовую книжку с печатью отдела кадров. Если есть дополнительные источники заработка, подтвердите их. С плохой кредитной историей можно взять ипотеку, если вы убедите финансовую организацию в своей платежеспособности.

4. Предоставьте залог. Как правило, в этом качестве банками рассматриваются только недвижимость и транспорт. Если вы берете ипотеку, залогом становится недвижимость, которую вы покупаете. Но при плохих «прошлых показателях» может потребоваться больший залог. Идеально, если его стоимость больше запрашиваемой суммы.

Повышает доверие к заемщику привлечение поручителей или созаемщиков. Но здесь важно оценивать их «качество». Если у супруга или жены плохая кредитная история, шансы на получение ипотеки с такими созаемщиками окажутся еще ниже.

Плохие помощники

По информации пресс-службы «Сбера», обращаться в фирмы, которые «помогают улучшить» кредитную историю за деньги, не имеет смысла. Во-первых, сделать это невозможно. Единственный способ изменить свою репутацию — исправно платить по кредитам. И если в данный момент у вас есть просрочки по платежам, еще до обращения в банк их нужно погасить.

Во-вторых, такие фирмы не имеют влияния на банковских сотрудников и не могут вмешаться в работу БКИ. Свои услуги они оказывают только на словах и за деньги, которые потенциальный заемщик платит ни за что. Правильнее будет направить эти средства на погашение текущих долгов.