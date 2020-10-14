Лена Миро объяснила, почему уважает Настю Рыбку

Москва, 14 октября. Блогер Лена Миро призналась, что не критикует фотомодель и эскортницу Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) из-за уважения к ее честности. Об этом Миро написала в своем LiveJournal.

По словам Миро, Рыбка — обычная девочка из провинции, которая попала в ловушку. Блогер отметила, что модель не скрывает своей сущности и откровенно говорит о своем занятии.

«Современный мир жесток. Парни с деньгами или красивой мордашкой считают, что им можно все. Сейчас в период короновируса участились случаи домашнего насилия. И девочки терпят. У каждого есть свое «ради», — привела Миро слова Рыбки.

Кроме того, блогер обратила внимание на клип Рыбки на песню «Мась». Миро согласилась, что песня явно «не дотягивает до стандартов Грэмми», зато в клипе показана настоящая судьба девочки из провинции, изнанка красивых фотографий в Instagram.

«Кроме понимания, у меня есть к Насте и уважение. Да, пусть жизнь ее сладкой не назовешь, но она смогла не потеряться, не опуститься, выжить. И это — важный момент, когда человек способен, вопреки обстоятельствам, найти себя», — подытожила Миро.

Миро рекомендовала всем жаждущим красивой жизни девушкам посмотреть клип Рыбки, который хорошо показывает обратную сторону медали.

В конце февраля 2018 года Рыбка, Алекс Лесли и еще несколько человек были задержаны в Таиланде за незаконное проведение секс‐тренингов. Фигуранты дела были депортированы из азиатской страны. В тот же день их задержали в московском аэропорту «Шереметьево».

После выхода из тюрьмы Рыбка решила заняться политикой и объявила о своих планах баллотироваться в белорусский парламент. По мнению Анастасии, президент страны Александр Лукашенко изо всех сил старается «тянуть» Белоруссию, несмотря на маленький бюджет.