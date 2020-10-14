Пугачева нежно обняла другого мужчину на глазах у Галкина

Москва, 14 октября. Примадонна отечественной музыки Алла Пугачева поделилась с подписчиками в Instagram трогательным снимком, на котором она нежно обнимает художника-модельера Валентина Юдашкина. Супруг певицы Максим Галкин спокойно отнесся к жесту возлюбленной. Об этом сообщают «7Дней».

У Аллы Пугачевой был сегодня прекрасный повод для того, чтобы проявить нежность к своему другу Юдашкину, которому исполнилось 57 лет. Певица и ее муж давно дружат с семьей модельера.

«Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить», — написала Пугачева.

Стоит отметить, что недавно в Сети распространялись слухи о том, что Пугачева и Галкин собираются развестись. Звездная пара не стала комментировать эту новость. Пугачева заявила, что не хотела бы обсуждать вопросы своей личной жизни с представителями прессы.

Близкие друзья пары Филипп Киркоров и Николай Басков также сообщили, что хотели бы оставить своим мысли на этот счет при себе.

Позже Примадонна и ее молодой муж решили окончательно поставить точку в истории с разводом. Максим Галкин поделился семейным кадром с Пугачевой. Оба счастливо улыбались, а певица игриво показывала язык.

«Не дождетесь, сплетники», — заявил Галкин, намекая на регулярные вести о своем разводе.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева нарушила карантин и появилась на прощании с другом и коллегой Александром Кальяновым. В Сети внешность Примадонны вызвала дискуссию.