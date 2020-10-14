Шепелев удивился предложению поработать бесплатно

Москва, 14 октября. Шоумен Дмитрий Шепелев, чьей супругой была Жанна Фриске, удивился недавнему «офферу» о работе. Поклонникам в Instagram он рассказал, что ему предложили поработать бесплатно.

В качестве награды была обещана гордость от осознания того, какие люди с ним будут рядом на проекте. На Шепелева возлагался весь «креатив: от идеи до реализации сценария.

«Не так давно получил предложение о работе типа: мы вам рады, пожалуйста, делайте, что хотите, готовы к экспериментам, открыты к предложениям. С вас идея, сценарий, реализация — ну то есть все. Но сразу предупреждаем: денег нет, промо тоже нет, но зато вы можете гордиться тем, какие люди будут работать вместе с вами», — написал шоумен.

Шепелев решил уточнить у фанатов, нормально ли делать такие «офферы», или он чего-то не понимает?

«Дмитрий! Вы необыкновенно талантливый и образованный человек! Профессионал в своем деле! Только уже за свою привлекательность и харизму вам должны платить! Любой труд должен быть оплачен! Если уж бездари и безголосые певички получают деньги, то вам с таким опытом и с такой внешностью давно пора сняться в хорошем фильме!» — выразила мнение подписчица.

«Не нужно, молодость-то один раз, а кушать всегда хочется. За идею пусть сами и работают. Зарабатывать нужно. Удачи вам, Дима!» — поддержала еще одна девушка.

Отметим, что недавно шоумен стал вести программу «Ты как я». Многие зрители подчеркнули, что Шепелев не подходит для данного шоу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».