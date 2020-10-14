Владимир Пресняков — старший рассказал, когда в семье его сына ожидается прибавление, ведь скоро у Натальи Подольской должен родиться ребенок. Радостными вестями Пресняков-старший поделился с блогером Вадимом Манукяном. Ранее известный музыкант Владимир Пресняков — младший опубликовал в Instagram скриншот с экрана своего смартфона с цифрами 13:13:13, на котором запечатлен его сын Тема и супруга Наталья, которая ждет второго ребенка. Подписчики решили, что это намек, что в звездном семействе произошло прибавление, но Подольская поспешила сообщить, что поздравлять пока рано.

Блогер Вадим Манукян, пишущий о шоу-бизнесе, с 2019 года поддерживает теплые отношения с Владимиром Пресняковым — старшим. Манукян решил уточнить у Преснякова-старшего, когда в реальности произойдет прибавление в семействе его сына, и получил исчерпывающий ответ.

Чудо в ноябре. Колонка Вадима Манукяна

Буквально на днях мы созвонились с Владимиром Петровичем Пресняковым — старшим. Он был в приподнятом настроении. В этот день по ТВ показали передачу с его сыном, в которой Владимир Пресняков — младший рассказывал Борису Корчевникову о своей жизни.

Мы поделились впечатлениями от эфира. Пресняков-старший посчитал, что передача получилась очень достойной. Разумеется, я поинтересовался, как себя чувствует его невестка Наташа. Владимир Петрович сказал, что у нее все нормально и что Володя с нее буквально пылинки сдувает.

Чтобы Подольской никто не докучал, семья сейчас максимально ограждает ее от любых негативных новостей. На мой вопрос, когда же, по их подсчетам, должен появиться на свет ребенок, Пресняков-старший сообщил, что долгожданное чудо ожидается в ноябре. Я очень порадовался за Пресняковых, ведь я сам ноябрьский. Так выяснилось, что «три чертовы дюжины» — числа 13:13:13 в Instagram — хранят какую-то интригу, о которой мы пока не знаем.

Пресняков-старший очень доволен, что у него такой любящий, неконфликтный и интеллигентный сын, который никогда сам не устраивает скандалов и не ищет скандальной популярности. Владимир Петрович посетовал, что из-за пандемии резко сократились возможности для больших семейных встреч, да и вообще для живого общения. Мы условились при первой же возможности снова встретиться и пообщаться.

Преемственность поколений

Надо сказать, что Владимир Пресняков — старший и его супруга Елена Преснякова, на мой взгляд, уже сегодня смело могут претендовать на попадание в книгу рекордов как пара, которая дольше всех из отечественного шоу-бизнеса продержалась, сохранив теплые семейные отношения.

Их путь, похоже, повторяют Пресняков и Подольская. Вы скажете, а как же предыдущие отношения Владимира с Кристиной Орбакайте, в результате которых на свет появился их сын Никита, а также его предыдущий брак с Еленой Ленской? Все так, но первые отношения так и не завершились браком, а во втором браке не было детей.

Поэтому, по сути, эти 15 лет Преснякова и Подольской можно брать за образец того, как образуется и растет семья. А ведь началось все с проекта «Большие гонки», на котором Наташа и Владимир познакомились. Именно тогда начался и стремительно вспыхнул их роман.

Кстати, на днях об этом говорила Наташа Королева, которая переживает непростой этап семейной жизни. Наташа с ее супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) наблюдали зарождение отношений Преснякова с Подольской.

Кстати, несмотря на слухи и громкие скандалы, Королева и Глушко уже почти 20 лет вместе. А ведь поначалу мало кто верил, что их союз будет чем-то серьезным. Да, бывает, что половинки не сразу находят друг друга. Да, в жизни каждой семьи случаются ссоры или возникает недопонимание. Но, если брак крепкий, а семья любящая — никакие невзгоды не страшны.