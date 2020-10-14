Возвращение учеников в школы одобрили около 22% жителей Москвы

Москва, 14 октября. Более 20% жителей Москвы одобряют решение Сергея Собянина перевести учеников 6-11 классов на дистанционное образование, а обучение школьников 1-5 классов продолжить в обычном формате с 19 октября. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании принимали участие 1200 представителей экономически активного населения Москвы. Специалисты выясняли, как горожане относятся к решению мэра. Оказалось, что полностью одобряют его указ 22% москвичей. Каждый пятый поддерживает только возвращение учеников в школы, еще 8% — только переход на дистанционное обучение.

При этом 19% респондентов затруднились с оценкой указа. Опрос родителей показал, что выход на очное обучение воспринимается семьями учеников 1-5 классов положительно — 68%, а переход на дистанционное обучение семьями 6-11 классов воспринимается отрицательно — 17%.