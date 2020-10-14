Навальный рассказал, кто оплачивал его транспортировку и лечение в Германии

Берлин, 14 октября. Блогер Алексей Навальный месяц пролечился в немецкой клинике «Шарите». На своей странице в Instagram он рассказал, кто оплачивал его транспортировку и исцеление в ФРГ, которые стоили, как квартира в Москве.

«Расходы выглядят так: самолет, на котором меня привезли в Германию. Лечение в больнице. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы», — перечислил блогер.

Транспортировка Навального, по его словам, обошлась в 79 тысяч евро. Спонсировал ее бизнесмен Борис Зимин.

Итоговый счет за лечение в «Шарите» превысил 49 тысяч евро. По словам блогера, на это дело «скинулись» несколько человек.

«Финальный счет за лечение от больницы: 49 900 евро. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым», — прокомментировал Навальный.

Блогер отметил, что ему еще необходимо «подлечиться». По его словам, за это, как и за пребывание в ФРГ, готов заплатить Чичваркин.

Такая публичность только добавила претензий к «пациенту».

«Никому не верю. Много недосказанности. Откуда такие деньги у людей, вам помогающим, их цели, чьи интересы представляют? Про оплату обучения вашей дочери тоже до конца не ясно. Покажите уже все документы с печатями и подписями! Прям вот сюда, в Instagram выложите», — предложила подписчица.

Напомним, что блогер 20 августа был госпитализирован в больницу Омска. В этом городе самолет с Навальным был вынужден совершить вынужденную посадку. Врачи почти двое суток «вытаскивали» пациента, 22 августа он был транспортирован в немецкую клинику «Шарите». После чего стала лоббироваться безосновательная версия об отравлении блогера токсином «Новичок».