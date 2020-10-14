Оперштаб дал рекомендации, как не заразиться коронавирусом

Москва, 14 октября. Россиянам следует сократить посещение общественных мест, а также использовать медицинские маски и антисептики. Соответствующие рекомендации дал оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики», — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, специалисты рекомендовали оставаться дома в случае ухудшения самочувствия или обращаться за медицинской помощью.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 14 231 случай коронавируса, число активных случаев болезни в настоящий момент превышает 277 тысяч.