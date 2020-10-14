Эксперты назвали среднюю стоимость апартаментов в Москве

Москва, 14 октября. Эксперты инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet назвали среднюю стоимость апартаментов в столице, передает «Лента.ру».

Средняя стоимость апартаментов колеблется от 5 до 15 миллионов рублей — именно такие цены у 45% лотов. Меньший процент у апартаментов стоимостью ниже 5 миллионов и от 35 до 40 миллионов.

35% лотов с максимальной ценой находятся в Центральном округе Москвы, 24,5% в Северо-Восточном округе и 17,3% в Северном.

Сообщается, что апартаменты привлекают покупателей небольшими площадями. Максимальную долю предложенных лотов занимают помещения до 40 квадратных метров. Жилища до 70 квадратных метров имеют примерно равное процентное соотношение.

Ранее аналитики рынка недвижимости пришли к выводу, что спрос на жилье в Москве снизится после Нового года. По их словам, определенную роль в этом сыграют пандемия коронавируса и падение доходов населения.