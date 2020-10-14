Сексолог Костоев рассказал, что может спасти брак Королевой и Тарзана

Москва, 14 октября. Эксперт в интимных делах Керим Костоев рассказал, что может спасти брак певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана. Об этом пишет iReactor.

Если пару настигнет проблема импотенции, о чем ранее сообщила сексолог Елена Перелыгина, то необходимо разобраться в причинах дисфункции у мужчины, а после чего продумать план их решения.

«Тут все просто, ведь все зависит от того, почему произошла эректильная дисфункция и произошла ли она. Физическая или психологическая дисфункция у Тарзана — мы не знаем. Мы даже не понимаем, есть ли это у него или это слова Перелыгиной», — сказал Керим Костоев.

По его словам, в любом случае необходимо узнать, что происходит с Тарзаном, а уже потом думать, как решить проблему. Костоев обратил внимание на то, что не стоит давать рекомендации Наташе Королевой, уходить от мужа, изменившего ей, или нет.

«Кто-то в семейной паре готов разбираться со случившимся, но кто-то хочет расстаться и не решать вопрос. Это личное право каждого человека», — указал эксперт в интимных делах.

Он пояснил, что проблемы с эректильной дисфункцией могут возникнуть не только у взрослого человека, но и у представителя молодого поколения. Здесь решающую роль играет стресс на учебе или работе. Брак Тарзана с Королевой спасут игрушки и оральный секс, считает собеседник издания.

«Мы живем в современном мире, а в современном мире, как говорится, пока у мужчины есть пальцы, он остается мужчиной. Поэтому можно удовлетворять женщину всеми возможными способами, начиная от игрушек и заканчивая собственным языком», — резюмировал сексолог.

Он добавил, что «решение найти можно практически всегда, но для этого нужны два взрослых человека с высоким уровнем эмоционального интеллекта».