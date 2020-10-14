Вучич заверил, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции

Москва, 14 октября. Давление на Белград никак не повлияет на политику Сербии. Президент этой страны Александар Вучич заверил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции, пишет ТАСС.

Сербский лидер напомнил, что на его государство и раньше давили. Однако Белград был непреклонен и не думал о введении ограничений против Москвы, даже придерживаясь «европейского пути».

«Но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией», — отметил президент.

Он констатировал, что сербы сами были под санкциями и представляют, каково это. Вучич добавил, что рестрикции не являются наилучшим видом политики.