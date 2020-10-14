Аналитик назвал причину простоя судна, строящего «Северный поток – 2»

Российский трубоукладчик «Академик Черский, строящий газопровод «Северный поток – 2», долгое время находился на модернизации. Если работы на трубопроводе начнутся в ноябре, то завершатся они под конец 2020 или в начале 2021 года. В этом случае запуск состоится во втором-третьем квартале 2021 года. Такой прогноз в интервью ФАН высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как пишет «Коммерсант», возле «Академика Черского» возросла активность судов, которые, вероятно, будут использоваться для достройки «Северного потока — 2». Сам трубоукладчик в последнее время находится напротив Куршской косы в Балтийском море в режиме «ограниченная маневренность».

Немаловажным свидетельством предстоящих работ также является то, что рядом с ним уже несколько дней находится судно снабжения Finval. Отмечается, что оно зарегистрировано на «Газпромбанк лизинг» и ранее называлось Bourbon Surf. Недавно оно находилось в статусе «проведение испытаний», но уже 14 октября сменило статус на «остановлено».

Кроме того, недалеко от трубоукладчика остаются суда спасательной службы «Балтийский исследователь» и «Умка», которые пришли в Калининград в августе. Первый корабль обозначен в режиме «ограниченная маневренность», а второй — «остановлено». До этого они участвовали в строительстве балтийского газопровода, то есть имеют опыт аналогичных работ.

Игорь Юшков предполагает, что, скорее всего, «Газпром» начнет достройку «Северного потока — 2». Как заметил эксперт, «Академик Черский» не просто так долгое время стоял в немецком порту Мукран, и, видимо, с ним что-то происходило.

«Вероятно, в порту происходила модернизация судна, а иначе этот простой никак не объяснить. Она заключается в том, что на трубоукладчик должны были поставить оборудование, которое позволило бы ему сваривать в нитку трубы большего диаметра. Раньше «Академик Черский» работал на Киренском месторождении, которое может давать меньше газа — максимум 17 млрд кубов. Там использовались трубы меньшего диаметра. Трубоукладчику нужна была перенастройка. Видимо, на судно с новым оборудованием вышло на ходовые испытания сначала в акватории Мукрана, а потом пошло в Калининград», — объяснил Юшков.

Очевидно, что вокруг «Академика Черского» усилилась активность разных судов. Это еще раз говорит о том, что они готовятся приступить к достройке трубопровода, говорит собеседник Федерального агентства новостей.

«Вопрос заключается в том, будет ли трубоукладчик работать один, или к нему присоединится судно «Фортуна». Неизвестно, какие суда снабжения будут работать, поскольку от этого зависит, кто попадет под санкции. Все, кто участвуют в достройке, автоматом попадают под ограничительные меры США», — подчеркнул аналитик.

После того, как «Газпром» возобновит стройку «Северного потока — 2», сдача объекта в эксплуатацию станет вопросом времени, уверен эксперт. Он считает, что протяженность строительства составит примерно три-четыре месяца.

«Все зависит от погоды, поскольку сейчас не лучшее время для достройки. В зимний период штормов будет все больше, а это снизит темпы прокладки труб. Если в ноябре начнут достраивать, то завершат под конец 2020 или начало 2021 года. Тогда запуск состоится во втором-третьем квартале 2021 года», — добавил Юшков.

Напомним, ранее в строительстве «Северного потока — 2» были задействованы иностранные суда, однако санкции США вынудили некоторых партнеров РФ отказаться от участия в проекте. При этом газопровод по-прежнему пользуется поддержкой властей ФРГ. Сейчас «Северный поток — 2» готов на 94%.