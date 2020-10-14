Слова Лаврова на «Валдае» объяснили новую стратегию России в отношении ЕС

Москва, 14 октября. Россия может разорвать диалог с Западом, тем самым изменив геополитическую стратегию в отношении стран Евросоюза. Об этом заявил в эфире радио «Вести FM» известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Российская сторона также способна отказаться от внешней политики, проводимой со времен президента СССР Михаила Горбачева. К такому выводу Соловьев пришел, проанализировав слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Во время посещения международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров сказал о том, что России пора перестать «оглядываться на Запад и мерить себя тем самым аршином».

По мнению телеведущего, такое заявление можно трактовать как отказ руководства Российской Федерации проводить внешнюю политику по пути «становления России частью Европы».

«Постановка этого процесса на паузу означает возможный выход из ПАСЕ и других институтов, разрыв отношений с Европейским судом по правам человека», — добавил Соловьев.

Кроме того, журналиста возмутило то, что структуры Евросоюза усиленно раскручивали ситуацию с блогером Алексеем Навальным, но не обратили никакого внимания на выдворение из Латвии российского пенсионера и разлучение его с женой. Также представители иностранного сообщества не касаются темы ущемления русскоязычного населения на Украине.

«В миропорядке должны действовать законы, а не правила. Горбачев и Ельцин совершили принципиальные стратегические ошибки, когда допустили сужение зоны влияния России», — сказал Соловьев.

Он отметил, что разворот от Запада станет правильным шагом российских властей.

Ранее политолог Евгений Сатановский назвал единственное условие для диалога России и Евросоюза. По мнению эксперта, диалог между Россией и Европейским союзом должен происходить на равных.