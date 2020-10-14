Путин одобрил снятие санкций с ряда украинских предприятий

Москва, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин согласился снять санкции с двух украинских предприятий и выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что инициатором ограничений была не Россия, все действия Москвы носили исключительно ответный характер.

«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — добавил Путин.

Президент РФ поддержал идею снять ограничения с двух украинских предприятий и разрешить им поставки товаров в РФ.

Не только Украина, но и целый ряд западных стран ввели санкции в отношении России после воссоединения Крыма с РФ и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно, в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.

Ранее неэффективность антироссийских санкций отметили и в Киеве. Украинские политологи и экономисты представили объемный доклад под названием «Санкции против России: перспективы, успехи и недостатки международного санкционного режима». Главный вывод исследования — санкционные усилия Запада поначалу нанесли ущерб, но Россия сумела к ним прекрасно приспособиться и даже обратить в свою пользу.