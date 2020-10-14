Сын Поргиной заступился за мать после новостей о пенсии в 150 тысяч рублей

Москва, 14 октября. Журналисты стали одолевать вдову актера Николая Караченцова — Людмилу Поргину. Звонки и публикации сводятся к тому, будто бы она захотела себе пенсию в 150 тысяч рублей. Ее сын Андрей Караченцов подчеркнул, что матери хватает и того, что уже получает от государства, пишет «Дни.ру».

Поводом для неприятных вопросов и слухов стала инициатива художника Никаса Сафронова. Он высказался за назначение вдове актера пенсии в размере 150 тысяч рублей. Путем «информационной трансформации» в СМИ стали появляться материалы, будто сама Поргина затребовала для себя такую огромную выплату.

Андрей Караченцов констатировал, что в отношении матери стали звучать негативные высказывания и обвинения в том, чего она не говорила. По словам наследника звездной семьи, его мама никогда ничего подобного не просила. Она получает 50 тысяч рублей от государства. К тому же, помощь оказывает сын.

«Маме и в голову не пришло бы требовать для себя пенсии в 150 тысяч. К тому же она всегда жила скромно, по средствам, не шиковала. Сегодня она получает около 50 тысяч рублей пенсии, 30 из которых — доплата от столичной мэрии за звание «Заслуженная артистка», которое мама получила более 20 лет назад», — прокомментировал сын.

Он попросил общественность воздержаться от сплетен и обидных звонков. Она все это воспринимает близко к сердцу. Андрей Караченцов заверил, что Поргина ничего лишнего никогда брать не станет.