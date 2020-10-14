Путин предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% годовых

Москва, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Программа льготной ипотеки под 6,5% на весь срок кредита была запущена в конце апреля текущего года по поручению президента РФ. Выплаты более 6,5% будут субсидироваться государством. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%. В рамках действующего проекта срок действия льготной программы заканчивается 1 ноября.

Ранее Минфин РФ предложил продлить программу до конца 2021 года, а общий объем выдачи увеличить с запланированных 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии Федеральному агентству новостей не исключил, что ставка по льготной ипотеке может быть снижена. Ключевым условием этого станет сокращение платежеспособного спроса на жилье в результате второй волны девальвации рубля.