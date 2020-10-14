Петросян в ужасе сбежал от журналистов из-за вопросов о маленьком сыне

Москва, 14 октября. Известный юморист Евгений Петросян, который в этом году снова стал отцом, в ужасе сбежал от журналистов, атаковавших его вопросами о маленьком сыне. Об инциденте, произошедшем на художественной выставке Геннадия Ветрова, пишет издание «Дни.ру».

Оценить работы своего коллеги по сцене 75-летний Петросян пришел без молодой жены Татьяны Брухуновой. Видимо, она осталась дома с малышом. Юморист порадовался, увидев на картинах Ветрова множество клоунов.

«Это моя стихия, мои детские впечатления, моя мечта. Я ведь сам мечтал стать хорошим клоуном, артистом-юмористом», — поделился Петросян.

Артист рассказал, что впервые оказался в цирке, когда ему было пять или шесть лет. По словам Петросяна, он тогда буквально смеялся до упаду. Многие номера великих клоунов юморист помнит до сих пор. Более того, повзрослев, Петросян познакомился со многими из своих кумиров и стал напоминать им об их выступлениях.

«Помню, как Миронову и Менакеру, сидя у них дома на кухне пел их же песню 35-летней давности», — рассказал артист.

Тогда журналисты поинтересовались у юмориста, какие песни он поет семимесячному сыну. После этого вопроса Петросян пришел в ужас и поспешил удалиться.

«Ой, все, завели шарманку!» — возмущенно бросил юморист, уходя подальше от сотрудников СМИ.

Петросян очень не любит, когда журналисты лезут в его личную жизнь. К слову, о появлении сына на свет артист и его жена рассказали лишь тогда, когда малышу исполнилось полгода. Брухунова при этом заявляла, что не собирается и дальше афишировать личную жизнь, но фото маленького Вагана Евгеньевича все равно иногда появляются на ее странице в Instagram.