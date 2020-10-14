Samsung представил бюджетный смартфон с «выносливым» аккумулятором

Москва, 14 октября. Samsung показала бюджетный смартфон Galaxy M31 Prime Edition с «выносливым» аккумулятором, передает пресс-служба компании.

Смартфон оснащен 6,4-дюймовый дисплеем Super AMOLED с разрешением FullHD+. Модель построена на платформе Exynos 9611 и доступна только в одной конфигурации памяти — 6/128 ГБ.

Фотомодуль содержит в себе четыре сенсора — 64 Мп, восьмимегапиксельный широкоугольник и две камеры по пять мегапикселей. Фронтальная камера, как и основная, имеет 32 мегапикселя и может записывать видео в разрешении 4K.

Основная особенность новинки — аккумулятор объемом 6000 мАч. При беспрерывном воспроизведении видео батарея продержится 26 часов. При этом быстрая зарядка у телефона всего на 15 Вт.

Продажи Samsung Galaxy M31 Prime Edition стартуют 17 октября и только в магазинах Индии. Там его будут продавать за 255 долларов (примерно 17 500 рублей).

Ранее были названы способы «отмыть» смартфон от коронавируса. Эксперт рассказал, что даже при частом мытье рук можно подхватить вирусную инфекцию, так как на смартфонах обитает большое количество микроорганизмов. Флагманские модели от Apple, Samsung и Huawei можно мыть водой, так как их лучшие модели делаются водонепроницаемыми. Другие стоит «отмывать» очищающими средствами с высоким содержанием спирта.