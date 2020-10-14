Утренний образ актрисы из «Не родись красивой» рассмешил фанатов

Москва, 14 октября. Российская актриса Юлия Такшина, прославившаяся благодаря съемкам в сериале «Не родись красивой», поделилась с подписчиками в Instagram забавным видеороликом, показав, как она выглядит рано по утрам перед посещением гримера.

На опубликованном в Сети видео Такшина входит в гримерную с нечесаными волосами цвета блонд, да еще и с бородой.

«Немного правды со съемочной площадки. Только никому!» — подписала публикацию артистка.

Поклонники актрисы оценили ее шутку. Преображение артистки, которая позже появилась на видео в более привычном для себя имидже, буквально до слез рассмешило фантов.

«Вы сделали мое утро!» — написал один из фолловеров «Настроение сразу улучшилось!» — отметил другой поклонник «Смеялась до слез», — заявила фанатка Такшиной.

Стоит отметить, что недавно Такшина примерила образ невесты. Актриса сразу заявила о том, что надела подвенечное платье просто так. Об этом она сообщила, чтобы избежать слухов о тайной свадьбе.

«Просто платье красивое дали, чтобы фото красивое получилось», — написала Юлия.

Ранее сообщалось, что коллега Такшиной и главная звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова перестала скрывать седину. Фанаты оказались шокированы серебряным оттенком волос актрисы.