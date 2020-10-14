Ковитиди объяснила связь между коронавирусом и действиями США на Украине

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди объяснила связь между коронавирусом и действиями Соединенных Штатов на территории Украины. Сенатор обвинила президента Украины Владимира Зеленского в потворстве Пентагону в разработке биологического оружия на украинской территории. Ковитиди напомнила, что на Украине действуют военно-биологические лаборатории США, о чем ранее неоднократно предупреждал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

В связи с этим Ковитиди считает опасной и непоследовательной позицию Зеленского по отношению к российской вакцине от COVID-19, которую Украине предложил президент России Владимир Путин. Ранее Зеленский заявил, что ждет «настоящую» вакцину из Европы, назвав российский препарат «непроверенным». Такое поведение президента Украины возмущает Ольгу Ковитиди.

«Считаю себя вправе дать президенту Украины Владимиру Зеленскому некоторые рекомендации, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Прежде чем заниматься решением сложных вопросов международной политики, Зеленскому нужно разобраться в непростой внутриполитической ситуации, складывающейся на Украине, в частности в связи с высоким уровнем заболеваемости там COVID-19».

По словам Ковитиди, в связи с этим крайне подозрительной выглядит деятельность на территории Украины военных лабораторий США.

«Президенту Украины следует разобраться в ситуации, которая беспокоит не только украинских граждан, но также европейские страны и Россию, — говорит российский сенатор. — Давно пора выяснить, почему на территории независимого суверенного государства, коим считает себя Украина, развернуты и действуют военно-биологические центры США, финансируемые Пентагоном. Есть серьезные основания полагать, что военные структуры Соединенных Штатов испытывают на территории Украины боевые прототипы вирусов, которые адаптированы под местный генотип, а также под климатические условия и локальные особенности Украины, а значит — и определенной части Европы. Я твердо уверена, что мы имеем дело с военно-биологической экспансией США, которая может начаться с территории Украины. Это угрожает биологической безопасности не только Украины, но также России и Европы в целом. Зеленский, как президент, должен обратить на это особое внимание».

На этом фоне вызывают серьезную обеспокоенность планы Киева не пускать в страну российскую вакцину, ожидая какой-то панацеи из США или Европы, отмечает Ковитиди.

«Вызывает много вопросов, почему власти Украины фактически отказываются от поставок российской вакцины от коронавируса, что было предложено Зеленскому нашим президентом. В Киеве ссылаются на некие вакцины, которые они рассчитывают получить из Европы или Соединенных Штатов. Почему Украина с ее антирекордами по количеству заболевших коронавирусной инфекцией сегодня отказывается от российской вакцины? Почему в это же время Киев пригрел на своей территории американские лаборатории, которые занимаются разработкой биологического оружия? На все эти вопросы президенту Украины Зеленскому придется ответить», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев возможно закупит в России вакцину от коронавируса, но только в том случае, если препарат будет одобрен ВОЗ.