Голикова анонсировала пересмотр цен на препараты от коронавируса

Москва, 14 октября. Вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что вскоре будут пересмотрены цены на препараты от коронавируса. По ее словам, данные медикаменты пополнят перечень жизненно важных, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы российского правительства прокомментировала рост количества случаев заболевания коронавирусом. По мнению Голиковой, возрастающая тенденция связана с тем, что масса граждан вышла на работу.

Она обратила внимание, что власти ожидали увеличение числа заболевших, тем более с наступлением осенне-зимнего периода.