Пашинян подтвердил отступление карабахских войск по двум направлениям

Ереван, 14 октября. Армянские вооруженные силы за 18 дней ведения боя в Нагорном Карабахе отступили по двум направлениям. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу, пишет Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, подразделения карабахской армии отступили на некоторых участках северного и южного направлений, но Армия обороны Нагорного Карабаха сохраняет контроль над ситуацией.

«Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу», — отметил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что на линии фронта сложилась очень тяжелая обстановка, и ценой огромных жертв армянские вооруженные силы наносят колоссальный урон Азербайджану.

Пашинян добавил, что эти слова он говорит не от безысходности. По мнению премьер-министра, он должен, или, скорее, обязан держать народ в курсе событий, не скрывая истины, какой бы она ни была. По его словам, руководство Азербайджана, в отличие от Армении, скрывает многотысячные потери в живой силе, а также потерю военной техники на 1 миллиард долларов.

Ранее Никол Пашинян сравнил события в Нагорном Карабахе с Мюнхенским сговором 1938 года и предупредил об угрозе появления нового Адольфа Гитлера

Напомним, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании войны. В Москве 9 октября во время переговоров было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако практически через сутки конфликтующие стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.