Лавров предупредил ЕС о последствиях за политику в отношении РФ

Москва, 14 октября. Политика ЕС в отношении Москвы не останется без ответа. Последствия для Брюсселя еще настанут, заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо, сообщает РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил, что Москва пытается ясно для себя понять, чего добиваются европейские страны. В любом случае, подчеркнул министр, проводимая сейчас Евросоюзом политика не останется без ответа.

Ранее российский министр уже предупреждал Брюссель о том, что надуманный повод ввести новые антироссийские санкции обернется зеркальными мерами со стороны России. Лавров обратил внимание, что речь идет о традиционной для дипломатии практике.