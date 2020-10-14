Онколог назвал ведущие к раку языка привычки

Санкт-Петербург, 14 октября. Онколог Михаил Мяснянкин рассказал о развитии рака языка, интервью с кандидатом наук опубликовал Пятый телеканал.

Заболевание, по словам специалиста, может стоить человеку возможности говорить и серьезным образом оказать влияние на жизнь. В группу риска входят люди, имеющие ряд вредных привычек.

«Это курение в сочетании с крепким алкоголем, жевание самых разных смесей, — говорит Мяснянкин. — Могут быть и фоновые заболевания: ретроплакия, лейкоплакия, трещины, язвы слизистой, хронические инфекции полости рта и хроническое повреждение слизистой оболочки языка».

Зачастую болезнь появляется с появления на языке трещины или узелка, а также болезненных ощущений на слизистой оболочке. На серьезной стадии у пациентов имеется «зловонный» запах изо рта. Не исключены и кровотечения.

При проявлении появлении малейших перечисленных признаков Мяснянкин призвал россиян обращаться к врачу.