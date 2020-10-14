Переживший остановку сердца рассказал о загадочных видениях «после смерти»

Москва, 14 октября. Переживший остановку сердца житель Великобритании рассказал о том, что он видел «после смерти». Мужчина по имени Уильям утверждает, что ему явилось загадочное существо. Об этом пишет издание Express.

По данным издания, у мужчины произошел сердечный приступ, который привел к остановке сердца. Врачам удалось реанимировать пациента, заставив его сердце биться снова.

Уильям рассказал журналистам, что перед своим «воскрешением» он испытал необычные ощущения. Переживаемые в тот момент эмоции он сравнил с болью и гневом, которые переросли, по его собственным словам, в мысли о звезде рок-н-ролла Элвисе Пресли.

Позже британец начал погружаться в темноту, но при этом ощущал, что рядом с ним находилось некое существо, которое успокаивало его и утверждало, что все будет хорошо.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Кузбасса скончался от последствий коронавируса, но неожиданно «воскрес». После смерти 82-летнего пенсионера его близких уведомили о кончине. Они прибыли на похороны, но увидеть своего родственника не смогли, поскольку его хоронили в закрытом гробу, как того требуют правила.

Вскоре из той самой больницы, где скончался пенсионер, позвонили и попросили членов его семьи приехать на опознание. Оказалось, что он жив и здоров, передает «Ридус».