Ученые выяснили, что мультивитамины не гарантируют здоровье

Москва, 14 октября. Новое исследование ученых показало, что мультивитамины не гарантируют здоровье людям, передает Planet Today.

Эксперты выяснили, что в мире нет четких дозировок определенных веществ, которые содержатся в мультивитаминах. Из-за этого сложно определить их реальный эффект для разных категорий людей: детей, беременных женщин, людей преклонного возраста.

Исследования показали, что принимавшие мультивитамины люди обычно потребляют больше микронутриентов. При этом люди, принимавшие поливитамины, имеют более качественное образование, более высокий доход и высокую физическую активность. А это факторы, сказывающиеся на здоровье.

Исследование, в котором приняли участие 160 тысяч женщин в возрасте 50-79 лет, также показали неоднозначные результаты. Выяснилось, что у добровольцев, принимавших поливитамины, наблюдался такой же уровень сердечно-сосудистых и онкологических болезней, как и среди остальных. Аналогичные исследования среди мужчин показали те же результаты.

Ранее были перечислены богатые витамином D продукты, которые защитят от COVID-19. Осенью в России снижается солнечная активность, поэтому люди недополучают витамин D. Соответственно, это негативно сказывается на иммунитете и восприимчивости к вирусам.