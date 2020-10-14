Пашинян призвал Запад не закрывать глаза на появление «нового Гитлера»

Ереван, 14 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил события в Нагорном Карабахе с Мюнхенским сговором 1938 года и предупредил об угрозе появления нового Адольфа Гитлера. Его словам приводит Sputnik Армения.

Пашинян отметил, что международные организации не реагируют на события в Карабахе. Запад считает приемлемой формулу «территории в обмен на мир», подчеркнул премьер.

Политик добавил, что события в Карабахе напоминают ему Мюнхенские соглашения, когда политика умиротворения позволила Великобритании и Франции закрыть глаза на аннексию Чехословакии Германией. Последствия Мюнхенского сговора известны всем, заявил премьер Армении.

«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — подытожил Пашинян.

Пашинян уверен, что Азербайджан отрицает право армян, населяющих Нагорный Карабах, распоряжаться своей судьбой.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании войны.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре возобновились. Ереван и Баку стали обвинять друг друга в уничтожении военной техники.