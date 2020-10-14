Буйнов обратился к больному раком Юдашкину

Москва, 14 октября. Певец Александр Буйнов через Instagram поздравил с днем рождения модельера Валентина Юдашкина. Кутюрье, который уже несколько лет борется с раком, исполнилось 57 лет.

«Человек без ретуши, без фильтров, просто мой старинный друг, просто народный художник Валентин Юдашкин!» — написал музыкант.

Буйнов напомнил имениннику, что они познакомились в 90-х годах. Именно в тот момент модельер предложил будущему другу «шокировать публику». Певец заявил, что в юбилей Юдашкина вытащит из шкафа шедевры кутюрье и всем продемонстрирует.

«Здоровья, здоровья тебе, не болей! Мы тебя очень любим, все-все!» — пожелал исполнитель.

К поздравлениям модельера присоединилась «армия» фанатов.

«С днем рождения замечательного художника и человека! Всех благ ему», — написала поклонница.

«Присоединяюсь к поздравлениям Александра! А от себя: хочу обнять вас крепко, за то, что вы есть, за то, что вы с нами! Оставайтесь на долгие годы дамским кумиром, неся для нас красоту. Здоровья, счастья, доброты, пусть тепло семьи вас всегда согревает!» — пожелала девушка.

Напомним, что летом проблемы со здоровьем были и Буйнова. Исполнитель не поехал в Минск на международный фестиваль. Он признался, что у него обострилась болезнь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».