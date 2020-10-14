Москва, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, созданной новосибирским центром «Вектор». Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что препарат, получивший название «ЭпиВакКорона», признан безопасным. В ближайшие время будут произведены первые 60 тысяч доз.

Первая в мире вакцина от коронавируса была создана в России и зарегистрирована 11 августа. Разработкой занимались в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник-V».

В России уже стартовала вакцинация от коронавируса, первыми вакцину получают медики и учителя. В Роспотребнадзоре рассказали, как организм человек реагирует на «Спутник V». По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, «Спутник V» не обладает серьезными побочными эффектами, отмечается только местная реакция.

Кроме того, в настоящее время ведется разработка живой вакцины в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.