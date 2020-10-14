ОПГ врачей нанесла онкоцентрам Петербурга и области ущерб свыше 150 млн

Санкт-Петербург, 14 октября. В Петербурге продолжается расследование громкого дела хищений дорогих лекарственных препаратов из ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», Клиники НИИ детской онкологии, гематологии, трансплантологии им. Р. А. Горбачевой, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Министерства здравоохранения России, ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер». По словам источника ФАН в правоохранительных органах, сумма в 150 миллионов далеко не окончательная. На данный момент подсчитана стоимость только того, что хранилось в квартире-складе преступной группировки и подлежит учету. Для того, чтобы выявить реальный ущерб, нанесенный ОПГ 51-летнего Сергея Войтовича, уйдет несколько месяцев, необходимо будет отследить все передвижения лекарств, и ущерб может исчисляться в миллиардах. Причем ущерб, нанесенный государству — препараты закупались для клиник в рамках национального проекта «Здоровье».

Войтович и его супруга, 33-летняя Алеся организовали мощную сеть по воровству жизненно необходимых лекарств и их сбыту. На данный момент ОПГ насчитывает 17 человек, из которых 11 — медсестры, работающие в городских и областных онкологических центрах. Среди препаратов — «Авегра», «Китруда», «Вектибикс», «Кадсила», «Тецентрик», «Герцептин», «Гертикад», «Халавен», «Йонделис», «Таксотер», «Абраксан», «Цирамза» и другие. Стоимость одной упаковки медикаментов — от 3 тысяч до 200 тысяч рублей. Не каждый может себе позволить купить такое лекарство, именно поэтому препараты и поставлялись в онкологические клиники благодаря реализации нацпроекта.

И действительно, если проверить сайт государственных закупок, в последние годы покупки некоторых препаратов выросли в разы. Например, в 2017 году комитет государственного заказа Ленинградской области на закупку бевацизумаба (торговое название «Авегра») для Ленинградского областного клинического онкологического диспансера потратил чуть более 15 миллионов рублей, в 2018 году — уже 20,5 миллиона, в 2019-м — 21,3 млн, а в этом году закупка выросла в три раза — на 64,2 миллиона рублей. То же самое касается Клиники НИИ детской онкологии, гематологии, трансплантологии им. Р. А. Горбачевой, закупки для которой делает Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, которому клиника подчиняется. В 2020 году на закупку бевацизумаба уже потрачено порядка 9 миллионов рублей, тогда как ранее уходило 2-3 миллиона. То есть в теории лекарства должно хватить всем нуждающимся, однако больные в указанных медучреждениях его не всегда получали. Препараты благодаря подкупленным или втянутым в ОПГ Войтовичем медсестрам просто не «ставились» больным, а уходили на второй круг продаж.

ФАН уже сообщал, что в Петербурге были задержаны члены преступной группировки, организовавшей крупную схему хищения дорогостоящих лекарств, предназначенных для спасения онкобольных людей. В дальнейшем препараты перепродавались, в том числе на Украину. Глава группировки Сергей Войтович, его жена и большая часть группировки различными судами Петербурга были отправлены под стражу на время следствия.