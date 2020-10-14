ФАН узнал, какой препарат покупала в аптеке обвиняемся в убийстве Картрайта

Санкт-Петербург, 14 октября. Обвиняемая в убийстве и расчленении супруга-репера Марина Кохал незадолго до трагических событий приобрела в одной из аптек города медицинский препарат «Новарапид Флекспен». Об этом ФАН сообщил осведомленный источник.

Данный медицинский препарат по своей сути представляет аналог быстродействующего человеческого инсулина и назначается по рецепту больным сахарным диабетом. По информации нашего издания, сотрудники петербургского Следственного комитета и оперативники уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела получили неопровержимые доказательства приобретения обвиняемой Кохал данного препарата за несколько дней до предполагаемого убийства, а также следы его целенаправленного и многократного поиска в Интернете.

По одной из версий следствия, данный препарат в определенных дозах (в особенности для тех, кто сахарным диабетом не болеет) может быть чрезвычайно опасен. В частности, в противопоказаниях к данному препарату на профильных сайтах, посвященных медицинской тематике, указано, что передозировка медикамента способна вызвать тяжелую форму гипогликемической комы и привести к летальному исходу. При этом обнаружить препарат в крови даже при тщательном исследовании экспертам может быть весьма проблематично. Отдельного внимания заслуживает то, что желудок расчлененного музыканта по-прежнему не был найден, а его внутренности были простираны в стиральной машинке.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали Марину Кохал, супругу рэпера Энди Картрайта. Ей предъявлено обвинение в убийстве супруга и отправили под стражу.

Как выяснил ранее ФАН, адвокат подозреваемой в убийстве и расчленении мужа Марины Кохал подтвердила информацию, что в доме второго адвоката Кохал проходят обыски. Правоохранители также задержали мать подозреваемой.