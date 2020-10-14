Новак заверил, что СП-2 не повлияет на транзит газа через Украину

Москва, 14 октября. Газопровод «Северный поток — 2» является коммерческим проектом. Он не окажет влияние на маршрут транзита топлива через Украину, заявил в своей статье глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает журнал «Энергетическая политика».

Министр подчеркнул, что всем хорошо видна заинтересованность ЕС в приобретении российского газа. Новак отметил, что подтверждением тому служит и солидная поддержка строительства со стороны европейских партнеров. Проект по-прежнему остается совместным.

Что касается транспортировки газа через Украину, то здесь выполняются договоренности, достигнутые в прошлом году. Данный маршрут будет функционировать до 2024 года, подчеркнул министр.

Руководитель министерства уверен, что вскоре может возобновиться партнерство между Россией и европейскими странами по другим направлениям топливно-энергетического комплекса.