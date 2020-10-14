Появились фото с места гибели трех человек в ДТП с маршруткой под Тулой

Тула, 14 октября. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Тульской области. Об этом с места происшествия передает корреспондент ФАН.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в Кимовском районе возле деревни Петровское. На дороге столкнулись пассажирская «ГАЗель» и такси.

В результате аварии все пассажиры легковушки погибли — водитель и две пассажирки.

Ранее сообщалось, что в селе Александровка Оренбургской области отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с иномаркой. С закрытым переломом левой плечевой кости со смещением и переломом шейки бедра водителя иномарки госпитализировали, передает «РИА 56».