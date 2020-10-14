Sohu назвал нулевыми шансы Японии на Курилы в случае войны с Россией

Пекин, 14 октября. Японии следует отказаться от любых военных провокаций в адрес России, поскольку шансы Токио противостоять РФ в войне равны нулю. К такому выводу пришли журналисты китайского издания Sohu, перевод статьи опубликовала «ПолитРоссия».

Журналисты отметили, что Япония не оставляет свое стремление завладеть частью Курильских островов. Японские власти в своем рвении расширить территорию страны могут пойти и на силовой захват Курил.

«Токио без колебаний вступает в лобовой конфликт с Россией и, несмотря ни на что, хочет забрать себе эти территории. Так кто же выиграет бой между Россией и Японией?» — задались вопросом журналисты.

Военное превосходство России над Японией не вызывает сомнений: помимо широкого спектра самолетов, танков, кораблей и ракетных установок, Россия также обладает и ядерным потенциалом. Наличие ядерного оружия сводит к нулю шансы Токио в войне против РФ.

Однако у Токио все же есть возможность отсрочить свое поражение, если схватка произойдет в море и без ядерного оружия.

«Россия имеет огромное количество вооружений, но японский флот также достаточно силен», — отмечают авторы.

Морское сражение позволит Японии выиграть время, однако даже оно едва ли способно принести Токио победу. Журналисты уверены, что Японии следует оставить попытки отобрать Курилы.

Ранее доктор исторических наук, профессор, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов рассказал, что значительная часть японцев верит, что бомбежки Хиросимы и Нагасаки совершил СССР, а не США. По мнению профессора, на фоне такого вопиющего переписывания истории Западом Россия должна делать все, чтобы сохранять историческую память о Великой Отечественной войне.