В АТОР отреагировали на возобновление авиасообщения с еще тремя странами

Возобновление авиасообщения с еще тремя странами и увеличение числа рейсов в уже открытые для полетов государства дадут больше возможностей для международных перелетов, включая транзитные рейсы. Об этом в комментарии ФАН сообщил вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией, сообщили в оперативном штабе. Рейсы Москва — Белград, Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара будут выполняться дважды в неделю. В Японию с 1 ноября будут осуществляться три рейса: Москва — Токио (два) и Владивосток — Токио (один). Кроме того, оперштаб решил увеличить число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал решение оперативного штаба.

«Увеличение квот по другим странам даст больше возможностей для международных перелетов, включая транзитные рейсы», — сказал Горин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что расширение географии международного авиасообщения по новым направлениям и рейсы в популярные страны, такие как Мальдивы, позитивно скажутся на туристическом рынке: это даст возможность увеличить предложение. Кроме того, появится возможность выполнить обязательства по ранее отмененным турам.

«Это тоже очень важный факт, так как с Кубой, например, воздушное сообщение было в марте прекращено, и туристические поездки были временно прекращены. Туристы с пониманием относятся к рекомендациям и правилам, которые сейчас действуют в разных странах. Поэтому в этой ситуации можно прогнозировать, что, в преддверие зимнего сезона, это (возобновление авиасообщения. — Прим. ФАН) даст новые возможности», — резюмировал Дмитрий Горин.

Напомним, ранее в Крыму сообщили, что фиксируют небывалый спрос на отдых в регионе в осенний период. Только в сентябре на полуострове отдохнули более миллиона туристов — это на 40% превышает показатели минувшего года за аналогичный период.

Тем временем в рамках опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip россияне рассказали, в каких странах хотели бы отметить Новый год. Из 2,5 тысячи опрошенных 12% рассказали, что хотят отметить праздник в России, 8,8% граждан выбрали Таиланд. В число популярных стран для празднования Нового года также попали Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция.

Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной 2020 года из-за пандемии. Летом частично возобновились полеты в ряд стран, в том числе в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Египет, ОАЭ, Турцию, Швейцарию и на Мальдивы. На части маршрутов действуют ограничения.