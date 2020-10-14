Россиянка раскрыла основные схемы обмана туристов в Египте

Москва, 14 октября. Вернувшаяся с отдыха в Египте российская путешественница раскрыла основные схемы обмана туристов. Своими наблюдениями она поделилась в своем блоге на сервисе «Яндекс.Дзен».

Неприятности, по ее словам, начались уже в отеле, когда подсунули меню с завышенными ценами. При этом заказ на ужин туристке попросили сделать заранее.

«Нас не спрашивали, хотим мы этого или нет, — написала пользовательница с ником Мама на море. — Муж поднялся в ресторан для уточнения заказа, а официантка в этот момент долго перебирала целую пачку меню. Искала «подходящее».

Когда супруг путешественницы взял меню сам, оказалось, что практически все цены в нем были в два-три раза ниже. После этого случая семье принесли ужин в номер бесплатно.

Одна из самых распространенных схем обмана в Египте действует во время прогулок по Нилу. Женщина рассказала, что едва она вышла на набережную, как ее в тот же момент обступили «помогалы».

Россиянке был предложен билет за 20 долларов на одну персону. Но тут из лодки вышел молодой египтянин и сказал, что сумма билета равна всего лишь 3 долларам. Выяснилось, что свои его просто не успели предупредить об «идущем разводе».

Россиянка вспоминает, что «помощники» сильно ругали молодого лодочника и дико расстроились, но вскоре разошлись.