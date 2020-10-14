Москва, 14 октября. Специалисты из Экстерского университета в Великобритании провели исследование и выяснили, что телевизионные шоу о природе позволяют эффективнее справляться со стрессом. Научная работа опубликована в издании Journal of Environmental Psychology.

Ученые назвали телепрограммы, которые избавляют от стресса. В эксперименте принимали участие 96 человек. Специалисты пояснили, что шлем виртуальной реальности не слишком влиял на количество удовольствия от просмотра программы, но добавлял интереса. Но при этом он мешал полностью сконцентрироваться на картинке.

Участники исследования отметили, что видеоролики с применением компьютерной графики были для них более реалистичными.

Диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная ранее рассказала, что заедать стресс вполне естественно, но многие россияне не умеют это правильно делать. Чаще всего люди допускают ошибку в количестве поглощаемой еды, отметила эксперт. По ее словам, необязательно съедать целый торт или ведро мороженого, чтобы успокоиться. можно остановиться на кусочке шоколада.

О том, почему возникает стресс и как с ним справиться, — читайте в материале ФАН.