Лавров заявил, что Турция никогда не была стратегическим союзником РФ

Москва, 14 октября. Россия никогда не называла Турцию своим стратегическим союзником. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik и другим радиостанциям.

«Россия никогда не говорила, что Турция — ее стратегический союзник. Это партнер — тесный и на многих направлениях — это партнерство во многом имеет стратегический характер», — пояснил глава дипломатического ведомства, отвечая на вопрос главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина о статусе отношений Москвы и Анкары.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны отметили необходимость неукоснительного выполнения всех положений заявления, которое было принято по итогам переговоров в Москве.