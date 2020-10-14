Раскрыт способ восстановить удаленные сообщения в WhatsApp

Москва, 14 октября. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp не должны сильно огорчаться, если они случайно удалили важные сообщения или целый диалог, потому что ценные данные можно восстановить. Эксперты говорят, что сделать это несложно, передает Planet today.

По словам специалистов, для восстановления утраченных сообщений или других данных из мессенджера не придется скачивать и устанавливать специальное программное обеспечение. Необходимый для этой процедуры функционал был предусмотрен разработчиками WhatsApp.

Дело в том, что в мессенджере автоматически создается резервная копия диалогов, которая позволяет пользователям в любой момент вернуться к тем сообщениям, которые были удалены. Все они хранятся в памяти цифрового устройства.

Однако стоит отметить, что для восстановления данных вам потребуется переустановить приложение WhatsApp. Для этого достаточно удалить его, а потом установить заново из каталога приложений. Во время переустановки мессенджер предложит вам восстановить историю сообщений.

При этом подчеркивается, что если вам нужна переписка не только за последнюю неделю, то придется повозиться с файлами в папке WhatsApp/Databases. Архив за последнюю неделю всегда называется msgstore.db.crypt12. После этого потребуется переустановка WhatsApp.