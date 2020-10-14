Верховный суд РФ предложил расширить понятие «уголовный проступок»

Москва, 14 октября. Пленум Верховного суда России внес в Госдуму законопроект о расширении понятия «уголовный проступок». Об этом сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает «Российская газета».

Лебедев отметил, что данная инициатива предложена в целях гуманизации уголовного законодательства. К категории уголовного проступка можно будет отнести преступления небольшой тяжести, совершенные впервые и не наказывающиеся лишением свободы.

«Уголовный проступок по своей правовой природе является более опасным деянием, чем административное правонарушение, но в силу его совершения впервые и в связи с отсутствием тяжких последствий исправление лица, совершившего такое деяние, возможно без осуждения в уголовном порядке», — пояснил глава Верховного суда.

Он также сообщил, что сейчас в УК РФ закреплены 84 состава преступления небольшой тяжести, которые не наказываются лишением свободы. В 2019 году за такие нарушения осудили 24,9 тысячи граждан, причем 16,6 тысячи (67%) из них совершили преступление впервые. Лебедев пояснил, что из-за судимости эти лица попадают под установленные законом ограничения, например, в профессиональной деятельности. Это препятствует трудоустройству и социализации граждан.

По мнению главы Верховного суда, в данных случаях уголовная ответственность не соответствует принципам гуманизма и справедливости. В связи с этим суд предлагает включить в понятие «уголовный проступок» кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков, если они совершены впервые и не сопровождались насилием. Также предлагается распространить действие уголовного проступка на преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности, совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий и не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп.