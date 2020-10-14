Число участников незаконного митинга в Бишкеке увеличилось до 1600 человек

Бишкек, 14 октября. Участниками несанкционированного митинга на площади перед зданием Правительства Киргизии стали 1600 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Афганская голубка» со ссылкой на местные СМИ.

Автор канала отмечает, что «речи на площади становятся все более цветистыми».

«Если президент введет в Бишкек войска, матери встанут живым щитом перед своими сыновьями, но мы добьемся своего!» — цитирует Telegram-канал одну из участниц митинга.

Отмечается, что происходящее на площади является незаконным действием, так как в Бишкеке действует режим чрезвычайного положения, и несанкционированный митинг «может считаться поводом для применения силы».

«БТР уже входили в Бишкек во времена прошлой революции, когда смещали Бакиева. В принципе нынешний президент (он же главнокомандующий) мог бы повторить этот ход», — подчеркивает автор «Афганской голубки».

Напомним, днем в среду начался несанкционированный митинг в поддержку премьера Садыра Жапарова, которого президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал утвердить на должность.