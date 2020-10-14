Песков назвал условие для обращения Путина из-за ситуации с коронавирусом

Москва, 14 октября. Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что президент сделает это только в том случае, если сочтет необходимым.

«Но вы видите, что до сих пор он этого не делал», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Владимир Путин сформировал комиссию Совбеза РФ по вопросам защиты от новых инфекций. Соответствующий указ он подписал 12 октября. Так, комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы по распространения инфекционных заболеваний, а также организовывать проведение комплексных исследований.

Напомним, в России впервые выявили более 14 тысяч случаев коронавируса за сутки в 84 регионах страны.