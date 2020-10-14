В Госдуме оценили реакцию США на избрание России в состав СПЧ ООН

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что Россия, Китай и Куба имеют полное право входить в Совет ООН по правам человека. В то же время он заметил, что США, которые ранее входили в международную структуру, имеют достаточно нарушений в этой сфере, о чем говорит большое количество убийств граждан полицейскими. Подробнее — в материале ФАН.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон недоволен избранием России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека (СПЧ). По его словам, Генассамблея ООН снова вернула в состав СПЧ страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека.

При этом США покинули международную структуру ООН в 2018 году, в том числе из-за «правил членства, которые позволяют избраться на места в Совете самым злейшим нарушителям прав человека в мире». Он подчеркнул, что результаты голосования подтверждают правильность такого решения американского президента Дональда Трампа.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не сомневается, что возвращение России, Кубы и Китая в Совет ООН по правам человека абсолютно обосновано. Он подчеркнул, что эти страны имеют влияние на мировой арене. Однако нужно понимать, что такое права человека.

«Есть разные концепции прав человека. Если человек голоден и его семье нечего есть, то право голоса интересует в последнюю очередь. Поэтому прежде чем заботиться о политических правах, нужно позаботиться о правах социальных. РФ, Куба и Китай интересны тем, что они очень много сделали для реализации права человека на жизнь, жилье, достаток, получение медицинской помощи. Куба даже опережает США по качеству оказания медицинской помощи. Россия, Китай и Куба имеют полное право входить в международные структуры по правам человека. А в США достаточно нарушений в этой сфере, а также уровень жизни сильно рознится. Если посмотреть на количество убийств граждан со стороны представителей правоохранительных органов, то неслучайно США были на слуху в течение последнего года», — рассказал Новиков в комментарии Федеральному агентству новостей.

В то же время парламентарий убежден, что Майк Помпео в администрации Трампа олицетворяет наиболее радикальную часть политической элиты, которая «занимает самые злобные позиции» по любому международному вопросу.